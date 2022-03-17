В стране-оккупантке говорят, что "не согласны".

Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН остановить войну в Украине.

Об этом заявил спикер президента страны-оккупантки Дмитрий Песков.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. Международный суд имеет такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", — цитирует Пескова российское пропагандистское издание ТАСС.

Напомним, Украина одержала 16 марта полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Следовательно, суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", – говорится в сообщении.

Читайте также: