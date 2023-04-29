Россия отказывается возвращать в Украину 14-летнюю девочку: там открыли против нее уголовное дело

Это якобы стало поводом для того, чтобы отказываться возвращать ее в Украину.

В единственном телемарафоне Лубинец сообщил, что девочку держат фактически в плену и не допускают других украинских детей к ней.

По его словам, девочку осматривали медики без разрешения ее родителей, а теперь ее держат в заложниках под предлогом возбуждения уголовного дела против нее. Уполномоченный утверждает, что российские власти сознательно держат девочку в плену и придумали судебное дело во избежание возвращения ребенка в Украину.

Дмитрий Лубинец призывает ООН не только выражать глубокую обеспокоенность, но и создать действенный механизм для возвращения украинских детей домой. Он считает, что ООН должна создать специальную миссию, которая поехала бы на территорию страны-агрессора и забрала украинских детей, которые там находятся в непристойных условиях.

Напомним, что во время ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли пятеро детей. Их тела удалось идентифицировать.

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