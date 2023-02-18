Россия откроет еще один фронт: полковник ВСУ назвал направления наступления окупантов

Роман Свитан отметил, что давление россиян на ВСУ увеличивается в арифметической прогрессии.

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на определенных участках. Самой горячей точкой на фронте остается восток Украины. То, что сейчас происходит на фронте, является продолжением наступления России.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан "24 каналу".

Свитан отметил, что давление россиян на ВСУ увеличивается в арифметической прогрессии. То есть те российские военные, которые входят в Украину, сразу отправляются на поле боя.

Враг усиливает давление на Донецком фронте

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Полковник запаса ВСУ отметил, что российские оккупанты застряли на Донецком фронте, упершись в нашу линию обороны.

"Сейчас, вероятно, с помощью артиллерии и авиации россияне будут пытаться снести ее. Они так всегда делали. Это будет режим огневого вала при поддержке авиации", — рассказал он.

Свитан добавил, что ВСУ с помощью HIMARS контролируют основные цепочки снабжения боеприпасами врага. Следовательно, россияне не могут собрать достаточное количество снарядов для мощных атак. Поэтому враг с помощью авиации или дальнобойной артиллерии пытается повредить наши порядки в глубине фронта. В частности, оккупанты наносят удары по Покровску, Угледару, Славянску, Краматорску, Часовому Яру, Дружковке, Константиновке.

"Враг пытается достать своими ударами по всей линии Донецкого фронта на глубину около 30 – 40 километров. Это свидетельствует о том, что впереди – увеличение давления на саму линию фронта", – отметил Свитан.

Россия хочет открыть еще один фронт

В то же время сейчас наблюдается определенная переброска российских сил из Донецкого на Запорожский фронт.

"Вероятно, россияне будут готовиться к штурмовым действиям в районе Орехова и Гуляйполя, то есть открывать еще один фронт и расширять географию своего движения", – отметил Свитан.

По словам эксперта, такие действия окупантов вполне прогнозируемы.

"Россиянам нужен еще один плацдарм, чтобы связать наши резервы. Оптимальный вариант для россиян – это район Орехова", – сказал военный эксперт.

Свитан считает, что сейчас Россия может перебросить на Запорожье наемников ППК "Вагнера" и поставить им задачу "биться об Орехов", также, как они это делают в Бахмуте. Таким образом, враг стремится сковать наши резервы, которые могли бы пойти на усиление Донецкого фронта.

Задача врага в Харьковской области

Свитан убежден, что реальное направление, на котором враг может начать активные наступательные действия – это Харьковское.

"Речь идет не о самом Харькове, а о части Харьковской области на левом берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища. Россияне могут наступать из российских Валуек на Купянск и Лиман", — отметил полковник запаса ВСУ.

По мнению военного эксперта, захватчики будут пытаться вытеснить ВСУ из треугольника Купянск – Лиман – Кременная за реку Северский Донец.

ВСУ переходят в глухую оборону

Однако, по мнению полковника, ВСУ прекрасно понимают логику действий врага и направления, на которые могут давить оккупанты. Украинское командование осуществляет контрмеры.

"Мы переходим в глухую оборону практически на всей линии фронта, поскольку нам нужно встретить эти почти 400 тысяч пришедших в Украину военных. Нарастание темпа боевых действий идет уже второй месяц – с нового года. Пик наступления врага будет через одну – две недели, то есть примерно в конце февраля", – прогнозирует он.

А с марта, по словам военного эксперта, боевые действия пойдут на убыль.

Когда продолжится наступление ВСУ

Свитан отметил, что украинские защитники сдерживают вражеские войска по всей линии фронта и будут пытаться нанести максимальный ущерб оккупантам.

"Оптимальный вариант — нанести россиянам поражение именно тогда, когда они наступают. Они ведь сами приходят в те точки, где мы можем их уничтожать", — подчеркнул военный эксперт.

Свитан добавил, что правильное распределение ресурсов позволит Украине выполнить эту задачу. А уже с марта ВСУ продолжат движение по зачистке Украины от окупантов. В этом поможет западная техника, которая к тому времени появится на фронте.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

Чего ждать в ближайшее время на фронте и на каких направлениях враг активизирует силы – Роман Свитан

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