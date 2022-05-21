Россия открыла огонь из ракетных систем залпового огня по приграничному району Сумщины

Россия со своей территории обстреливает Сумской район из ракетных систем залпового огня.

Кроме того, утром 21 мая россияне накрыли артиллерийским огнем территорию Белопольского общества.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольского общества. Также более часа враг ведет огонь со своей территории по ракетным системам залпового огня по территории Сумского района", — написал глава области.

Детали не разглашаются.

Напомним, оккупанты непрерывно обстреливают приграничные регионы Сумской и Черниговской областей. В частности, 21 мая около 12.10-12.20 россияне обстреляли из артиллерии Черниговскую область.

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