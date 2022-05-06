Россия открыла огонь по колонне автомобилей с гражданскими, которые пытались спастись: есть жертвы

Россия открыла огонь по колонне автомобилей с гражданскими, которые пытались спастись: есть жертвы

Российские оккупанты открыли огонь по колонне автомобилей с мирными жителями, выехавшими из оккупированного российскими военными г. Волчанск Чугуевского района.

В результате вражеского обстрела повреждены шесть авто и найдены четыре сгоревших трупа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, вражеский обстрел произошел 4 мая. Из оккупированного города пытались уехать 15 частных автомобилей. По дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района военнослужащие ВС РФ обстреляли колонну автомобилей с мирными жителями. На обочине автодороги между населенными пунктами пгт Старый Салтов и с. Верхний Салтов найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа.

"6 мая 2022 года следователями СВ ОП №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области установлен местонахождение указанной автоколонны и проведен ряд следственных (розыскных) действий. При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Заметим, что вечером Россия снова обстреляла ракетами Одесщину. Также враг усилил воздушную разведку над областью.

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