Война
122
Россия открыла производственную линию для нового типа беспилотника - ISW

Российская Федерация модифицирует ударные беспилотники. В начале 2026 года армия РФ впервые применила для атаки по Украине новый вариант дрона «Герань-5».

Анастасия Павленко
РФ модифицирует дроны для атак

РФ модифицирует дроны для атак / © ГСЧС в Хмельницкой области

Российские войска начали использовать для атак против Украины новый вариант дальнобойного ударного дрона — «Герань-5». Создан он на основе иранского беспилотника-перехватчика.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Эксперты допустили, что для производства нового типа беспилотника Россия открыла новую производственную линию на базе иранских технологий.

«Новый дрон оккупанты планируют использовать не только для поражения наземных целей, но и для ударов по целям в воздухе, что потенциально усилит российские ударные комплексы и возможности противовоздушной обороны», — отметили аналитики.

Ранее в ГУР сообщили, что в начале 2026 года во время атак по Украине было зафиксировано применение нового БпЛА «Герань-5».

По данным разведчиков, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.

