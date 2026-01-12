Россия открыла производственную линию для нового типа беспилотника - ISW

РФ модифицирует дроны для атак / © ГСЧС в Хмельницкой области

Реклама

Российские войска начали использовать для атак против Украины новый вариант дальнобойного ударного дрона — «Герань-5». Создан он на основе иранского беспилотника-перехватчика.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Эксперты допустили, что для производства нового типа беспилотника Россия открыла новую производственную линию на базе иранских технологий.

Реклама

«Новый дрон оккупанты планируют использовать не только для поражения наземных целей, но и для ударов по целям в воздухе, что потенциально усилит российские ударные комплексы и возможности противовоздушной обороны», — отметили аналитики.

Ранее в ГУР сообщили, что в начале 2026 года во время атак по Украине было зафиксировано применение нового БпЛА «Герань-5».

По данным разведчиков, беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров. В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.