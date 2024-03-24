Россия открыла "сезон ракетных ударов" по Украине: эксперт предупредил о ежедневных обстрелах

После так называемых "выборов" президента оккупационная армия России возобновила массированные удары по Украине ракетами и дронами, устроив наибольшую атаку на энергосистему с начала полномасштабного вторжения. В частности, была повреждена ДнепроГЭС. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Россия "открыла сезон ракетных ударов" по Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"Это принуждение Украины к миру на условиях Москвы, принуждение Киева к капитуляции. Россия – не та страна, которая будет что-нибудь откладывать в долгий ящик. Если бы у России сегодня были силы и средства, она бы повторила и Бахмут, и Авдеевку. Ведь политическую задачу по захвату четырех областей Украины в их административных границах никто не отменял. А в Запорожской и Херсонской областях еще ого-го сколько территории не захвачено Российской Федерацией", — пояснил он.

Жданов напомнил, что скоро уже год, как в Луганской области стоит 100-тысячная группировка российских войск напротив Купянска и Лимана. Оно несколько раз пыталось начать наступательную операцию, но не получалось. Сейчас уже есть информация, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимова принял решение снять часть войск с Купянского направления для локализации очагов боевых действий в Курской и Белгородской областях.

"Поэтому, если бы у России была возможность, она наступала бы", — резюмировал Олег Жданов.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия нанесла очередной удар по Украине ракетами и дронами – где были попадания и что известно о последствиях.

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