"Россия открыта для урегулирования": у Путина сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

Песков обвинил Киев в том, что он исключает любые возможности диалога в сложившейся ситуации.

В Кремле снова цинично врут о якобы готовности к переговорам. В частности, было сказано, что Россия "открыта к урегулированию" и диалогу о войне в Украине.

Такое заявление 28 июля сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков обвинил Киев в том, что он исключает любые возможности диалога в сложившейся ситуации.

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"Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, а Киев даже сейчас, в достаточно непростой для себя ситуации, исключает возможность диалога", — заявил Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала дипломатии с Россией. Он отметил, что Украина пойдет на переговоры по мирному урегулированию только после того, как украинские военные выйдут на международно признанные границы Украины, которые были по состоянию на 1991 год.

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