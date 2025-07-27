Россия отменяет военные парады: Кремль боится атак украинских дронов даже в Санкт-Петербурге

Военный корабль РФ / © Reuters

Реклама

Россия резко сократила празднование Дня Военно-морского флота, отменив парады в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Владивостоке. Кремль объяснил решение соображениями безопасности — на фоне постоянных атак украинских дронов.

Об этом пишет AP.

Во время визита Владимира Путина в Санкт-Петербург, где он посетил штаб ВМФ и заслушал доклад об учебе "Июльский шторм", Кремль подтвердил: парад в городе не состоится. Спикер Дмитрий Песков заявил, что "это связано с общей обстановкой, прежде всего с соображениями безопасности".

Реклама

В ночь на воскресенье российская ПВО сообщила о сбитии 99 украинских дронов в разных регионах. Впоследствии стало известно о новых инцидентах возле Санкт-Петербурга: обломками одного из беспилотников была ранена женщина в Ломоносовском районе. Аэропорт Пулково временно отменил десятки рейсов.

Несмотря на это, Путин заявил, что Россия будет наращивать морскую мощь: "Ударная мощь и боеспособность флота поднимутся на качественно новый уровень".

Решение Кремля отменить торжества демонстрирует глубокую обеспокоенность ростом возможностей украинских дронов. Киев уже нанес серии сокрушительных ударов по военным объектам РФ: уничтожены корабли в Черном море, выведены из строя авиабазы, атакованы тыловые районы по всей стране.

Особый резонанс имела операция "Паутина" 1 июня, когда дроны атаковали базы стратегической авиации по всей территории РФ - от Кольского полуострова до Сибири. По сообщениям, беспилотники запускались с грузовиков вблизи целей, что стало унизительным провалом безопасности для российского командования.

Реклама

На фоне дроновых атак Москва не перестает обстреливать Украину. В воскресенье в Сумах пострадали три человека из-за удара по гражданской инфраструктуре, еще двое погибли на мини, одна женщина ранена в результате нового дронового удара. Областная военная администрация подтвердила данные.

Напомним, накануне у РФ оказался под атакой оборонный завод. Дроны СБУ атаковали один из крупнейших в РФ производителей радиоэлектроники — завод Сигнал в Ставрополе.