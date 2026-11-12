Россия отправила насмерть более 11 тысяч иностранцев: в войне против Украины погибли выходцы почти из 100 стран

Наемники из ЮАР / © news.sky.com

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Россия зарегистрировала гибель 11 335 иностранцев, участвовавших в войне против Украины. Они происходили из почти 100 стран мира. Такие данные содержатся в базе российской государственной статистики, которую взломали и обнародовали белорусские и украинские хакеры.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные "Росстата".

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По информации издания, в категорию иностранцев причислили людей, родившихся за пределами России или имеющих гражданство других государств. Число таких погибших существенно росло в течение войны: если в 2022 году было зафиксировано примерно 630 смертей, то в 2025 году их количество превысило 5500.

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В то же время, около 3700 погибших иностранцев были гражданами Украины или родились на ее территории после провозглашения независимости в 1991 году. Большинство из них проживало в оккупированных районах востока и юга страны.

В общей сложности, как подсчитали журналисты, примерно 80% иностранцев, погибших в составе российской армии, происходили из бывших советских республик.

Отдельно Bloomberg обращает внимание на отсутствие в базе данных сведений о гибели военных из Северной Кореи. Издание предполагает, что Россия не оформляла свидетельств о смерти северокорейских бойцов, поскольку они входили в состав иностранных военных подразделений, а не приобщались к русской армии как отдельные наемники.

Журналисты также проследили, как изменялась география русской вербовки иностранцев. В 2023-2024 годах среди погибших было немало граждан Непала. В 2024–2025 годах увеличилось количество потерь среди выходцев из Шри-Ланки и Китая.

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С конца 2025 г. российская статистика фиксирует рост числа смертей граждан Колумбии, Кении и Нигерии.

Кроме того, в базе обнаружили данные о примерно 300 погибших военных с германским гражданством. Преимущественно это люди, родившиеся до 1992 года в городах Восточной Германии, в частности, Потсдаме и Магдебурге. В этих регионах русские, а потом русские войска находились до 1994 года.

Подавляющее большинство иностранцев, гибель которых зафиксировала российская статистика, мужчины. Их доля составляет 99%. В базе также указано 159 погибших женщин, из которых 154 происходили из временно оккупированных территорий Украины.

Ранее сообщалось, что в 2026 году потери российской армии в войне против Украины могут составить около 230 тысяч человек, что станет самым высоким годовым показателем с начала полномасштабного вторжения .

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Мы ранее информировали, что в заявлениях Минобороны РФ зафиксировали внезапное уменьшение «захвата» населенных пунктов в Украине на фоне потери позиций оккупантами и разногласий между пропагандой и реальностью на поле боя .

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