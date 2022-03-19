"Россия отправила срочников на эту бессмысленную войну, как пушечное мясо": военнопленный обратился к своим

"Россия отправила срочников на эту бессмысленную войну, как пушечное мясо": военнопленный обратился к своим

Российский пленный Игорь Руденко обратился к военнослужащим РФ, в частности, к тем, кто остался в его воинской части.

Так, Руденко во время пресс- конференции обратился к военнослужащим РФ, в частности к оставшимся в его воинской части.

Он сказал, что будет бороться и распространять информацию и правду об этой войне по всему миру. Ведь Россия отправила срочников на эту бессмысленную войну как "пушечное мясо".

"Услышьте меня. Не нападайте на народ Украины. Поверните оружие в другую сторону, вы можете это сделать", – призвал Руденко.

Он признал, что ошибся, но призывает других не повторять эти ошибки.

"Если у вас еще осталась честь, заберите свои войска. Не дайте им погибнуть. Путину мы не нужны. Он даже не забирает трупы. Их просто сбрасывают в братские могилы. Это тяжело видеть", – сказал военнопленный.

Напомним, офицеры РФ в воинской части проводили марши, проверяли боеготовность, укомплектовали личный состав.

Один из российских пленников рассказал, что к войне в Украине их начали готовить еще в январе 2022 года. В воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания.

Об этом на брифинге 19 марта рассказал пленный Игорь Руденко, который был "руководителем связи".