Россия отправила в Черное море корвет для блокады торговых судов – британская разведка

Существует возможность увеличения интенсивности и масштабов насилия в районе Черного моря.

Россия вывела в Черное море современный корвет "Сергей Котов", который может войти в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые якобы направляются в Украину.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter.

В заявлении британской разведки сказано, что после выхода России из "зернового соглашения" Черноморский флот изменил свою позицию и готовится ввести блокаду Украины.

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Так, в южной части Черного моря находится современный российский корвет "Сергей Котов", задача которого – патрулирование пути между Босфором и Одессой.

По оценкам британского Минобороны, есть реальная возможность того, что корвет войдет в состав российской оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению страны-агрессора, направляются в Украину.

"Черноморская зерновая инициатива сократила вовлечение Черного моря в войну. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе", — говорится в заявлении британской разведки.

Обострение в Черном море

Напомним, в Минобороны России после выхода государства из "зернового соглашения" объявили, что сочтут "потенциальным перевозчиком грузов военного назначения" любое судно, направляющееся в украинские порты.

В то же время в США предупредили, что РФ готовит в Черном море "операцию под чужим флагом" после угроз судам в международных водах и атаки порта на Дунае в Одесской области.

Заметим, накануне утром в российском Минобороны обвинили ВСУ в попытке атаки по кораблю "Сергей Котов" безэкипажными катерами в 370 км от оккупированного Севастополя.

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