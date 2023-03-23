Россия отправила в Мелитополь срочники из Южной Осетии без подготовки

Контракт подписали более 50 человек.
Агрессорка Россия для пополнения своих сил в Украине отправила из Южной Осетии военнослужащих срочной службы во время захваченного Мелитополя Запорожской области.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что РФ не отказывается от захватнической войны. Что больше – Москва постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.
В Генштабе отмечают, что в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию контрактов и участию в боевых действиях на территории Украины.
"Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", — подчеркивают в своде.
Читайте также:
- Россияне наступают по нескольким направлениям, пытаются оккупировать Донбасс, ВСУ отбили более 80 атак — Генштаб
- В Белом доме считают, что Россия готовится к новому наступлению в Украине
- Мобилизация в Украине: какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета