Россия отправила в Мелитополь срочники из Южной Осетии без подготовки

Контракт подписали более 50 человек.

Агрессорка Россия для пополнения своих сил в Украине отправила из Южной Осетии военнослужащих срочной службы во время захваченного Мелитополя Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что РФ не отказывается от захватнической войны. Что больше – Москва постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы.

В Генштабе отмечают, что в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию контрактов и участию в боевых действиях на территории Украины.

"Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", — подчеркивают в своде.

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