Россия отправляет на фронт танки, изготовленные в 1946-1958 годах: расследователи СІТ показали фото и видео

У РФ могут быть проблемы с бронетехникой.

Россия начала отправлять на войну против Украины танки Т-54/55. Это может свидетельствовать о нехватке бронетехники в оккупационной армии.

Об этом сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram.

Аналитики от своих источников получили фото, как Россия перебрасывает бронетехнику с Дальнего Востока на запад – вероятно, для войны против Украины. Судя по фото среди бронетехники есть танки, изготовленные сразу после Второй мировой войны в 1946-1958 годах — Т-54 и более новые Т-55.

Танки отправились из города Арсеньев Приморского края, именно из этого населенного пункта РФ ранее уже вывозила бронетехнику для участия в захватнической войне против Украины.

"Мы не можем назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае наряду со снятием с хранения БТР-50 и установкой на МТ-ЛБ корабельных зениток это однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой", — сообщили расследователи. .

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что российская армия расконсервирует старую советскую технику из-за ее большого дефицита на фронте, но она не сможет выполнять серьезных задач.

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