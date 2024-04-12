Россия отправляет на войну против Украины войска, флот, авиацию с Дальнего Востока – ГУР

Россия отправляет на войну против Украины личный состав тихоокеанского флота РФ, а также 11-ю армию ВВС и ПВО.

Об этом сообщили в ГУР.

"С целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск, которые они терпят во время боевых действий в Украине, а также укомплектование новых военных подразделений Москва отправляет на войну личный состав тихоокеанского флота РФ, а также 11-ю армию ВВС и ПВО. Указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины", — говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что командующий тихоокеанским флотом РФ Виктор Лиина отдал приказ о том, что личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины, а не в Сирию.

"Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ. Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, заделывают дыры 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, ведущие боевые действия против Украины и имеющие некомплект из-за огромных потерь. Часть личного состава из военных соединений Дальнего востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже", — добавили в ведомстве.

Ранее в ГУР сообщили, что Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Им по ускоренной процедуре выдают российские паспорта.

"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", — говорится в сообщении.

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 450 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 840 россиян.

Читайте также: