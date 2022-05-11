Россия отправляет на войну выпускников училищ, а между генералами начинается борьба за передел власти

Украинские разведчики заявили, что пока нет признака намерений Кремля завершить войну в Украине в ближайшее время. В России продолжаются попытки проводить так называемую скрытую мобилизацию.
На войну в Украину РФ отправляет уже выпускников училищ.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ. Таким образом пополняется состав десантных подразделений, понесших значительные потери на фронте", — рассказывают в разведке.
В частности, из запланированного на 25 июня выпуска Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова большинство выпускников запланировано сразу отправить в районы оперативного назначения на территории Украины.
Также известно, что в войне против Украины Вооруженные силы РФ уже привлекли почти 45% от количества автомобилей бригад материально-технического обеспечения (2600 из 6000). Оставшиеся части оккупанты стремятся сохранить для логистического обеспечения в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций. В настоящее время парк автомобильной техники захватчики пытаются пополнить за счет угнанных в Украине машин.
Также в разведке отмечается, что среди российского военного руководства начинается борьба за передел власти.
"Пробуксовка "специальной военной операции" стала катализатором усиления скрытого противостояния внутри российского генералитета. В частности в генеральном штабе. Расхождение и скрытая конкурентная борьба между группами в генштабе существовали еще задолго до начала войны. Но последние провалы и попытки других центров сил в российском истеблишменте положить на военных всю полноту ответственности за неудачи привели к резкому обострению противостояния", – отметили в ГУР.
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