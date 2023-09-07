Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы – перехват ГУР

Страна-агрессор Россия отправляет срочников либо сразу на войну, либо усиливать границы.

Об этом свидетельствует перехват разговора российского военного со своим знакомым, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"Срочники были, людей 300 наверняка, и их, короче говоря, отправили на Белгород, Курск, на границу именно РФ отправили. Хотя говорили, что никого не будут из срочников отправлять", – говорит российский военный.

По словам оккупанта, он находится на Сватовском направлении.

Захватчик отметил, что сначала им собирались дать отпуск, но на следующий день мужчина по имени Александр пришел и сказал, что "все, вообще некому".

В разговоре со знакомым россиянин обсуждал, когда закончатся боевые действия, и высказал мнение, что это все надолго. "По новостям смотришь, слушаешь… надолго. Еще год точно, до конца года точно такое… неизвестно, что будет", – говорит он.

Напомним, российские оккупанты зарезали своего командира и поехали это праздновать.

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