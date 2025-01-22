Россия отправляет в бой раненых солдат на костылях — Forbes

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести войну в Украине, поддерживая численность своего фронта на уровне 600 000. Однако для этого Кремль вынужден использовать все больше отчаянных методов, в частности формирования штурмовых групп из раненых солдат, уходящих на фронт даже с костылями.

Об этом сообщило издание Forbes.

Российские войска, в частности 20-я общевойсковая армия, начали формировать "батальоны костылей", где раненые военные, даже на костылях, были отправлены в бой. Такие группы были замечены вблизи Покровска, где они пытались атаковать украинские позиции, однако беспилотники уничтожили их.

"То, что поначалу могло казаться аномалией — странная потеря жизней, потенциально заказанная одним жестоким российским командиром — теперь выглядит более системной. Во вторник или незадолго до этого российский солдат из 20-й общевойсковой армии записал видео, как идут раненые, собираясь для штурма в лесах, очевидно, под Покровском", — говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, из более 600 000 российских военных на востоке и юге Украины большинство не способны к активным боевым действиям, что лишь усиливает нагрузку на российские войска. В то же время из-за потери техники, в том числе 15 000 боевых машин, Россия вынуждена направлять больше пехоты, зачастую без должной поддержки.

"Отдельные солдаты, разбросанные по пересеченной местности, являются более тяжелой мишенью для беспилотников, всегда присутствующих в Украине, чем механизированные группы с большими танками и боевыми машинами, которые легко заметить", — говорится в сообщении.

В то же время российская армия понесла существенные потери в 2024 году из-за смещения акцента на пехоту вместо техники. Генерал Александр Сырский сообщил, что Россия потеряла 434 000 военных, из которых 150 000 погибших, что значительно больше цифры, чем за предыдущие два года.

"Атака пехотой, а не техникой привлекает российские активы — живую силу, — но рискует растратить эти активы ради относительно скромных территориальных достижений, которые россияне зарегистрировали за последний год. Люди являются возобновляемым ресурсом, но не быстро или легко возобновляемым. То, что все больше россиян хромает до боя на костылях, является явным свидетельством того, что Кремль тратит свои человеческие ресурсы быстрее, чем их обновляет", — говорится в материале.

Напомним, эксперт указал на серьезные проблемы кафиров на фронте.

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