Россия отправляет в сторону Херсонской области колонны техники из Крыма – Хлань

Важно, чтобы эту технику враг не перебросил на линию фронта.

Враг формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет в сторону Херсонщины, ВСУ бьют по мостам, чтобы эту технику не перебросили ближе к линии фронта.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перебросили к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту", — отметил он.

Хлань подчеркнул, что очень важна "корректировка" транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.

"А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантами еще одна Бриловка", — написал депутат.

Напомним, ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления.

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