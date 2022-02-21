Россия отправляет жителей оккупированного Донбасса в Подмосковье и другие области РФ

Россия отправляет жителей оккупированного Донбасса в Подмосковье и другие области РФ

Жителей ОРДЛО отправляют в шесть областей РФ.

Власти Ростовской области России сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса, пересекших границу с РФ, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Об этом сообщила российская "Новая газета" в понедельник, 21 февраля, со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергея Тюрина.

По его словам, для перевозки жителей ОРДЛ задействовали 10 поездов. Половина из увезенных – дети. Кроме того, по словам Тюрина, за последние сутки границу с РФ пересекли якобы более 21 тысячи человек.

Замминистра сообщил, что в Ростовской области якобы обустроили 100 пунктов временного размещения, и на сегодняшний день в них находятся до 6 тысяч человек, половина из которых – дети.

По словам Тюрина, до 4 тысяч человек написали заявления на получение материальной помощи и якобы 1200 человек уже получили деньги на личные счета.

И.о. министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев сообщил, что всех детей устроят в школы по заявлению родителей и после медобследования. В настоящее время поступило более 400 заявлений на принятие в конкретную школу, остальные якобы еще выбирают школу, в которую планируют пойти.

Напомним, 18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выложили заранее записанные видеообращения, в которых заявили об "угрозе агрессии" и о принудительном вывозе населения оккупированных территорий в Россию.

По данным Украины, автобусы, курсировавшие для вывоза граждан в РФ, были полупустыми, их пустили для создания картинки в СМИ.

Вывезенные в РФ жители ОРДЛО массово жаловались на попавшие условия.

В ОРДЛО после принудительного вывоза населения объявили мобилизацию

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