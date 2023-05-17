Россия отстала от западных технологий: эксперт о последствиях сбития российских "Кинжалов"

Украинские Воздушные силы смогли сбить российские ракеты "Кинжал", ранее считавшиеся "несбивными".

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, Украина смогла развеять мифы о могуществе этих ракет. Хотя ранее Россия утверждала, что "Кинжал" невозможно сбить, но сейчас они пытаются отрицать факт их ущерба.

Политтехнолог говорит, что это говорит о том, что Россия отстала от западных технологий и не может конкурировать с ними. И что если страна отстала, то она отстала во всем, а не только в одной отрасли.

До этого времени Россия и США не проводили совместных военных учений, поэтому никто не мог проверить, может ли система Patriot сбить ракету "Кинжал". Однако Украина смогла продемонстрировать свою способность сбивать эти ракеты, что является большим достижением.

Шейтельман также отметил, что ранее Запад боялся эскалации конфликта с Россией, ведь известно, что Россия может "совершить страшные действия". Однако сейчас стало ясно, что Россия не может выиграть в войне с западными странами, потому она теряет свою мощь.

В общем, сбыт ракет "Кинжал" является большим достижением для Украины и демонстрирует ее способность защищать свое воздушное пространство.

Напомним, что Путин шокирован уязвимостью расхваленных ракет "Кинжал".

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