Россия ответит за то, что не должно было произойти "никогда снова" — Зеленский

Украинский президент заявил о возвращении страшных времен, которые были 80 лет назад.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские кафиры будут отвечать за все, что сделали в Украине и против украинцев.
Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.
“Они будут отвечать за Бучу, за Краматорск, Волноваху, Ахтырку. По Гостомелю и Бородянке. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова". Вот оно – снова. Вот оно сейчас”, — утверждал украинский лидер.
По его словам, украинцы сейчас делают все для того, чтобы эти страшные времена действительно больше никогда не повторились.
“Вопрос “Как обеспечить безопасность для Украины и Европы?” больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим", – заверил он.
Напомним, Зеленский в своем обращении также подчеркнул, что после разрушения Чернигова Российская Федерация потеряла право называться наследницей древней Руси.
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