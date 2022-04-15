Россия ответит за то, что не должно было произойти "никогда снова" — Зеленский

Россия ответит за то, что не должно было произойти "никогда снова" — Зеленский

Украинский президент заявил о возвращении страшных времен, которые были 80 лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские кафиры будут отвечать за все, что сделали в Украине и против украинцев.

Об этом он говорил в своем обращении на ночь 15 апреля.

“Они будут отвечать за Бучу, за Краматорск, Волноваху, Ахтырку. По Гостомелю и Бородянке. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова". Вот оно – снова. Вот оно сейчас”, — утверждал украинский лидер.

По его словам, украинцы сейчас делают все для того, чтобы эти страшные времена действительно больше никогда не повторились.

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“Вопрос “Как обеспечить безопасность для Украины и Европы?” больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим", – заверил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 50-го дня войны

Напомним, Зеленский в своем обращении также подчеркнул, что после разрушения Чернигова Российская Федерация потеряла право называться наследницей древней Руси.

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