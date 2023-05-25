Россия перебрасывает часть войск с востока Украины в свои три области – СМИ

Всю ночь огромные колонны военной техники врага направлялись через Старобельск, Луганск и Краснодон.

Командование российских войск опрокидывает часть сил с востока Украины для укрепления границ Белгородской, Брянской и Курской областей РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Путин принял решение укрепить оборону Белгородской, Брянской и Курской областей после успешной разведывательно-диверсионной операции на Белгородщине. Следовательно, ослабить оборону на линии фронта в Луганской и Донецкой областях", — говорится в заявлении.

Так, 24 мая и в ночь на 25 мая огромные колонны российской военной техники направлялись через Старобельск, Луганск и Краснодон. Сообщается, что российские войска отводятся из районов Сватового, Кременной, Северодонецкой и Лисичанска Луганской области.

Телеграмм-канал информирует, что факт опрокидывания вражеских войск подтверждают перехваченные разведчиками разговоры российских оккупантов и данные аэроразведки.

"Вместе с отводом сил ЧВК "Вагнер" из района Бахмута, похоже, намечается еще один жест "доброй воли" или негативное наступление вплоть до линии обороны вдоль Северского Донца, которая была на момент вторжения 24.02.2022", – предполагают авторы сообщения.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила накануне, что перед россиянами встал вопрос перегруппировки сил "для утихомиривания ситуации в Белгородской области".

В ГУР Минобороны Украины заявляли, что получили информацию о планах России перебросить войска с оккупированных территорий в Белгородскую область, и сейчас проверяют эти данные.

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