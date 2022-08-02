Россия перебрасывает десантные подразделения в Херсонскую область: в облсовете назвали цель военного усиления врага

По данным Херсонской областной военной администрации, россияне перебрасывают подразделения не для наступления, а для обороны, поскольку они боятся продвижения ВСУ.

Об этом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона во вторник, 2 августа.

"В разрезе того, что наши Вооруженные силы уже имеют определенное преимущество на линии столкновения и в уничтожении тыловых запасов врага, кафир все же опрокидывает свои силы, и как раз десантные подразделения. То, что сообщается, идет усиление, несмотря на разрушенные логистические транспортные артерии", поставки и оружия, и боекомплектов из Крыма", — сказал он.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ на день уничтожают 3-4 командных пункта или складов с оружием российских оккупантов. По его словам, украинские военные пытаются "зачистить" тылы российских захватчиков на временно оккупированном юге Украины.

Потери врага на 2 августа: ВСУ ликвидировали 41 170 российских солдат

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