Россия перебрасывает дополнительную технику для войны против Украины, но интенсивность уже ниже – CIT

Сейчас интенсивность перевозок ниже, чем это было перед началом полномасштабного вторжения.
Страна-агрессор перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины.
Об этом сообщает аналитическая группа Conflict Intelligence Team.
Там отметили, что сейчас интенсивность перебрасывание ниже, чем это было в течение месяцев перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Однако аналитики подчеркивают, что российские силы могут применить еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп, число которых может превышать 20 тысяч человек. Также аналитики отметили, что у них есть сомнения в боеспособности этих военных.
Так, 17 марта в Ростове-на-Дону на снятом видео был замечен эшелон с танками. Аналитики СИТ установили из баз данных российской железной дороги, которую он направлялся со станции Сибирцево в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5 общевойсковой армии.
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