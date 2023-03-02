Россия перебрасывает из Беларуси новые эшелоны с техникой и военными в Украину: куда их направят

Технику и обученных военных везут в Ростов, а оттуда — в оккупированную Донецкую область.

Российская Федерация перебросила еще два эшелона военной техники и обученный личный состав из Беларуси в направлении оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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По их данным, первый эшелон отправился 28 февраля в Ростовскую область на станцию "Матвеев-Курган", куда прибудет 7 марта, и далее локомотивами так называемой "ДНР" будет отправлено на станцию "Иловайск" в оккупированной Донецкой области.

В эшелоне – 48 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);

46 вагонов-платформ (с погруженной колесной военной техникой).

Второй эшелон отправлен 1 марта также в Ростовскую область на станцию "Неклиновка", куда прибудет 8 марта. Далее также локомотивами т.н. "ДНР" будет отправлен на станцию "Иловайск".

Во втором эшелоне – 38 вагонов, из них:

2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);

36 вагонов-платформ (с погруженной колесной военной техникой).

По информации белорусских наблюдателей, среди техники в эшелоне вывезено:

Понтонно-мостовые партки (на базе КраЗ) – мин. 12 ед.

Катера БМК-150 (на Краге) – мин. 3 ед.

Плавающий транспортер ПТС-2.

Напомним, в Беларуси продолжили военные учения по меньшей мере до 6 марта. ВС РБ их роют, начиная с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 44 недели.

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