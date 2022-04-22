Россия перебрасывает на восток Украины силы из Беларуси и ищет уязвимые места ВСУ для наступления – разведка

Россия перебрасывает на восток Украины силы из Беларуси и ищет уязвимые места ВСУ для наступления – разведка

Россия передислоцирует свои войска из Беларуси на восток Украины и пытается найти "самые уязвимые места" ВСУ.

Цель российских оккупантов – начать широкомасштабное наступление на Донбассе.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Противник сегодня заканчивает перегруппировку войск, все батальонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины", — рассказал представитель разведки.

"Во-вторых, по всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех прежде всего в Донецком районе", – добавил Скибицкий.

Напомним, заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что РФ во время "второй фазы" войны планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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