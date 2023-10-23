Россия перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на огромные потери – ISW

Россия не считается с потерями и продолжает перебрасывать свои войска на Авдеевское направление. Последние неудачные попытки наступления окупантов на этой линии фронта были зафиксированы 19-20 октября

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Несколько российских "военкоров" утверждают, что 22 октября на Авдеевском направлении не произошло значительных изменений. Скорее всего, россияне снова взяли паузу после неудачного большого наступления, повлекшего значительные потери.

Российский "военкор" утверждает, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км юго-западнее Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе.

Другой "военкор" говорит, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опытного (4 км к югу от Авдеевки) не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска недавно совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждает, что захватчики не полностью захватили территорию Авдеевского террикона, и что эта территория является "серой зоной".

Связанный с Кремлем "военкор" обсудил трудности, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении.

Он утверждал, что тяжело вести маневровую войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов по обе стороны.

Россиянин отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают вражескую бронетехнику все более уязвимой и усложняют наземные атаки.

Также, по его словам, у российских войск трудности в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критические участки.

Эксперты отмечают: эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года. Однако пока неизвестно, имеют ли российские войска возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали украинские войска после первых неудач в июне 2023 года.

Данные украинских источников также свидетельствуют о том, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери.

Напомним, оккупанты во время наступления на Авдеевку разбиваются на небольшие группы и пытаются действовать секторально, чтобы плотнее оцепить город.

Также россияне роют тоннели в направлении Авдеевки, чтобы незаметно подобраться к позициям ВСУ.

Читайте также: