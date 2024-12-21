На трассе М-4 было зафиксировано движение колонны тяжелой военной техники в направлении Ростова-на-Дону. По информации движения сопротивления "АТЕШ", в составе колонны находились танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и многоцелевые транспортеры легкие бронированные (МТЛБ).

Об этом сообщили представители "АТЕШ" в Telegram.

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать все доступные ресурсы в Донецкой области, пытаясь остановить свои катастрофические потери на фронте.

В то же время в рядах российских военных растет недовольство. Некоторые военнослужащие, выступающие против путинского режима, сознательно саботируют приказы своего командования, сообщают в движении "АТЕШ".

Напомним, российская армия опрокидывает в направлении Курска китайские баги, применяемые на фронте для разведопераций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

Читайте также: