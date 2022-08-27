Россия перебрасывает в Крым очередную партию военной техники (видео)

Колонна военной техники была замечена около Крымского моста.
Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
"Похоже, кацапы решили полностью умножить свою армию на 0. Кацапия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники. Она была замечена у Крымского моста", — говорится в сообщении.
В колонне российской техники заметили:
- танки Т-72 и Т-80;
- 152-мм и 122-мм 2С19 "Мста-С" и "Гвоздика";
- боевые машины пехоты, грузовика, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
- инженерно-саперные машины.
Напомним, оккупационные "власти" Крыма приказывают засекречивать факты взрывов на военных объектах полуострова.
Читайте также:
- "Крым имеет "сакральное" значение, за него готовы будут бороться даже российские оппозиционеры" — Бабченко
- Оккупанты передислоцируют военную технику из аннексированного Крыма в Россию — американские аналитики
- Чтобы обеспечить светом Крым: в разведке рассказали, что оккупанты пытаются переподключить ЗАЭС к России