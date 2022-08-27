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Россия перебрасывает в Крым очередную партию военной техники (видео)

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Россия перебрасывает в Крым очередную партию военной техники (видео)

Фото: скриншот с видео

Колонна военной техники была замечена около Крымского моста.

Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

"Похоже, кацапы решили полностью умножить свою армию на 0. Кацапия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники. Она была замечена у Крымского моста", — говорится в сообщении.

В колонне российской техники заметили:

  • танки Т-72 и Т-80;
  • 152-мм и 122-мм 2С19 "Мста-С" и "Гвоздика";
  • боевые машины пехоты, грузовика, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
  • инженерно-саперные машины.

Напомним, оккупационные "власти" Крыма приказывают засекречивать факты взрывов на военных объектах полуострова.

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