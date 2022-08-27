Россия перебрасывает в Украину целый армейский корпус, специально созданный для участия в войне - СІТ

Россия перебрасывает на фронт в Украину недавно сформированный 3 армейский корпус с самой современной техникой, но плохо подготовленными воинами.

По данным аналитиков Conflict Intelligence Team, корпус относительно хорошо укомплектован техникой, однако у "добровольцев" нет боевого духа, дисциплина и стремления овладеть выдаваемой им новой техникой.

Об этом говорится в материале Conflict Intelligence Team.

Специалисты не установили, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов с техникой расположен на юге Ростовской области, который находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

Для вновь сформированного корпуса оккупанты перебрасивают технику, об этом свидетельствуют фото и видео в Сети. В последние дни волонтеры СИТ начали сообщать о том, что по железной дороге движется много военной техники. В частности, на снимках и видео зафиксированы комплексы Бук, а также танки Т-80БВ и Т-90М. По имеющимся данным, техника россиян направляется к железнодорожной станции Неклиновка Ростовской области, граничащей с Донбасом.

Фото: Conflict Intelligence Team

Интересно, что многие исследователи удивляются, почему в руках плохо подготовленных добровольцев оказались самые современные образцы российской техники. Аналитики CIT прослеживают две возможные причины:

невозможность оперативно снять подержанную технику с консервации, или отсутствие в русских частях подготовленных экипажей, которые могут научить осваивать новые машины.

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