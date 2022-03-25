Россия перебрасывает в Украину новых военных, есть угроза привлечения белорусов к войне — Генштаб ВСУ

Россия перебрасывает в Украину новых военных, есть угроза привлечения белорусов к войне — Генштаб ВСУ

На Волынском направлении противник активных действий не производил.

Российские оккупанты перебрасывают в Беларусь новых военных. Также существует большая угроза привлечения к войне против Украины вооруженных сил Беларуси.

Об этом 25 марта сообщили в Генштабе ВСУ.

"Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й омсбр (Кяхта), 5-й отбр (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й омсбр (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

На Волынском направлении противник активных действий не производил. Однако вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

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