Россия перебрасывает в Украину силы из Таджикистана — ISW

Командование Российской Федерации продолжает перекидывать на войну в Украине военнослужащих из Таджикистана.

Российское командование продолжает перебрасывать на войну против Украины военнослужащих из Таджикистана, о чем свидетельствует присутствие в боевых действиях на Донбассе подразделений 201-й российской военной базы из Душанбе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на российские источники утверждают, что в Кременском лесу действуют подразделения российского 204-го отряда спецназа "Ахмат" и 201-й военной базы, якобы "захвативших неопределенные позиции в этом районе".

"Присутствие элементов 201-й военной базы, базирующейся в Душанбе, Таджикистан, указывает на то, что российские войска продолжают перекидывать часть своих сил из Таджикистана для усиления боевых действий", — пишут аналитики ISW.

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам от 19 декабря, оккупанты незначительно продвинулись юго-западнее Спорного, что в 25 километрах северо-восточнее Бахмута.

Читайте также: