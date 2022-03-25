Россия перебрасывает в Украину свои войска из Грузии, чтобы подкрепить позиции – Пентагон

Россия перебрасывает в Украину свои войска из Грузии, чтобы подкрепить позиции – Пентагон

В то же время Пентагон не может предоставить точную информацию о количестве военных.

В Министерстве обороны США видят признаки, что Россия вводит в Украину свои войска из Грузии для подкрепления позиций.

Об этом CNN сообщил высокопоставленный чиновник по обороне США.

"Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии в Украину", — сказал представитель обороны журналистам, добавив, что Пентагон не может предоставить точную информацию о количестве военных, которое Москва перемещает, или точную дату переброски военных.

Как пишет издание, Пентагон не знает, куда пойдут войска из Грузии в Украину. Вероятно, они будут переброшены на Донбасс на восток Украины.

Стоит отметить, что российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году. Грузия находится на юго-западной границе России.