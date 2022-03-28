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Россия перебрасывает в Украину военных Тихоокеанского флота — Генштаб ВСУ

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Россия перебрасывает в Украину военных Тихоокеанского флота — Генштаб ВСУ

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

РФ хочет перебросить в Украину 150 военных и технику.

Россия перебрасывает дополнительные подразделения своих вооруженных сил для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом 28 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Сформовано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянно сроки готовности к командировке — май текущего года", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

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