Россия перебрасывает в Украину военных Тихоокеанского флота — Генштаб ВСУ

РФ хочет перебросить в Украину 150 военных и технику.
Россия перебрасывает дополнительные подразделения своих вооруженных сил для ведения боевых действий на территории Украины.
Об этом 28 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации город Владивосток). Сформовано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянно сроки готовности к командировке — май текущего года", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.
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