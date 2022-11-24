Россия перебрасывает войска и мобилизованных на восток Украины: среди новобранцев даже студенты

Россия перебрасывает на восток Украины войска из Херсона и своих новобранцев, среди которых студенты и люди старше 50 лет, которых обещали освободить от мобилизации.

Россия перебрасывает войска из Херсонской области на восток Украины. В Донецкую область бросают даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 24 ноября.

"В течение недели отмечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления", — отметил Громов.

По его словам, российское руководство продолжает перебрасывать своих новобранцев на Донбасс. Среди них есть студенты и лица старше 50 лет, которых в РФ обещали освободить от мобилизации.

"Также длительная передислокация подразделений мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию Донецкой области. оккупационных войск по возвращении в пункт постоянной дислокации", — рассказал Громов.

Напомним, политик Андрей Сидельников рассказал, что мобилизация в России будет продолжаться, потому что российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть время для попыток выйти на переговоры. Сидельников убежден, что Путин уже проиграл, однако сейчас, забивая фронт пушечным мясом, пытается просто выиграть время.

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