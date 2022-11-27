Россия перебрасывает войска: в Генштабе рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Российские оккупанты перебрасывают свои войска на временно оккупированную территорию Украины из Беларуси. Пока наступательных группировок захватчиков и в Волынском и Полесском направлениях не обнаружено.

Об этом говорится в строительстве Генштаба от 27 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси россияне тренируют своих оккупантов, чтобы потом перебросить эти войска на территорию нашего государства.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства российской федерации и республики беларусь перебросили для усиление участка государственной границы", — говорится в сообщении.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российские оккупанты с территории Беларуси двинулись на Киев. Россияне планировали захватить нашу столицу за "три дня" и установить здесь марионеточный режим.

Беларусь с начала войны активно поддерживает Россию — предоставляет оккупационной армии свои территории и снабжает тяжелым оружием и боеприпасами. Также с территории этого государства россияне запускают по Украине ракеты.

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами, если украинская сторона, по его словам, хочет избежать огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

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