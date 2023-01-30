Россия перебросила дополнительные силы и средства в Курскую область на границе с Украиной

В Курской области, граничащей с Сумской, "сформирован солидный контингент" сил и средств.

Россия опрокидывает дополнительные силы к границе с Украиной в Курской области якобы для "гарантирования безопасности границы".

Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 30 января, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

По словам чиновника, в Курской области, граничащей с Сумской, "сформирован солидный контингент" сил и средств. Он бездоказательно обвиняет Украину в якобы обстрелах региона.

Вероятность наступления и его сроки зависят от динамики на фронте, говорит эксперт.

Тем временем украинские эксперты говорят о новом вероятном наступлении армии РФ, которое может прийтись на 24 февраля 2023-го. В то же время, все зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

Также польский генерал дал тревожный прогноз по поводу нового наступления РФ.

По его словам, Россия может ударить по Украине по направлению Воронежа, Курска или Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла.

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