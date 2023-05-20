Россия перебросила элитные бригады к границам с Украиной: аналитики ISW оценили уровень угрозы

РФ опрокинула подразделения двух бригад спецназовцев в приграничные районы Курской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

Таким образом, россияне хотят закрепить часть украинских войск в приграничных регионах.

В центре украинского сопротивления 19 мая сообщили, 3 и 22-е гвардейские бригады перебросили в Теткино Курской области с целью предотвращения диверсий.

"Такое развертывание российских войск в приграничных районах, вероятнее всего, является попыткой закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта", — говорится в отчете.

Ранее эти подразделения находились вблизи Кременной Луганской области и размещались у Орехового на западе Запорожской области.

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«Непонятно почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения из активных участков фронта в российский тыл. Вероятно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения», — отметили в ISW.

У аналитиков возникает сомнение, что развертывание этих подразделений в приграничных районах будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект для россиян.

Отметим, успешные контратаки Вооруженных сил Украины устранили угрозу российского оцепления Сил обороны в Бахмуте Донецкой области. Это заставило армию РФ выделить ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных украинских операций.

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