Россия перебросила элитные бригады к границам с Украиной: аналитики ISW оценили уровень угрозы

Россияне хотят закрепить часть украинских войск в приграничных регионах.
РФ опрокинула подразделения двух бригад спецназовцев в приграничные районы Курской области.
Об этом говорится в отчете ISW.
Таким образом, россияне хотят закрепить часть украинских войск в приграничных регионах.
В центре украинского сопротивления 19 мая сообщили, 3 и 22-е гвардейские бригады перебросили в Теткино Курской области с целью предотвращения диверсий.
"Такое развертывание российских войск в приграничных районах, вероятнее всего, является попыткой закрепить часть украинских войск в приграничных регионах и рассредоточить их на критически важных участках фронта", — говорится в отчете.
Ранее эти подразделения находились вблизи Кременной Луганской области и размещались у Орехового на западе Запорожской области.
«Непонятно почему российское руководство приняло решение вывести такие подразделения из активных участков фронта в российский тыл. Вероятно, эти подразделения понесли потери в недавних боевых действиях и были выведены и передислоцированы для отдыха и перевооружения», — отметили в ISW.
У аналитиков возникает сомнение, что развертывание этих подразделений в приграничных районах будет иметь желаемый информационный или оперативный эффект для россиян.
Отметим, успешные контратаки Вооруженных сил Украины устранили угрозу российского оцепления Сил обороны в Бахмуте Донецкой области. Это заставило армию РФ выделить ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных украинских операций.
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