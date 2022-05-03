Россия перебросила из Воронежской области танки и БМП – Генштаб

Россия перебросила из Воронежской области танки и БМП – Генштаб

Российские оккупанты принимают меры по восполнению потерь техники в подразделениях своих войск, ведущих боевые действия на территории Украины

Отмечается, что через несколько дней в городе Богучар Воронежской области захватчики государства-террористки России сняли с хранения 17 танков и 60 БМП-1. Их опрокинули для введения войны в Украину.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 мая.

В строительстве отмечают, что технику по хранению снимали в течение нескольких дней: с 27 апреля до 2 мая. Танки и БМП-1 сейчас отправлены на временно занятые российскими войсками украинские территории.

К слову, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены семь БПЛА "Орлан-10" и один БПЛА "Форпост".

Напомним, начались 69 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба за 3 мая.

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