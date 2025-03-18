Россия перебросила к Сумщине свои подразделения с Курщины: детали от ВСУ

Войска РФ активизировали движение к украинской границе в Сумской области, но ВСУ контролируют ситуацию.

К границе в Сумской области продвигается большое количество российских подразделений, которые были задействованы в боях в Курской области.

Об этом пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник сообщил в эфире телемарафона 18 марта.

Он отметил, что украинские бойцы и раньше фиксировали военное присутствие врага вдоль всей границы, но не видели признаков формирования больших группировок для осуществления наступательных действий.

"Конечно, если изменилась ситуация на сопредельной территории в Курской области, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы", — сказал представитель ОТГВ "Северск".

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Он сообщил, что украинские защитники максимально укрепляют систему обороны и продолжают выполнять боевые задачи и на Курщине, и на международной границе.

Война в Украине – какая ситуация на севере

Мысник утверждает, что ситуация на севере Украины остается стабильной, кардинальных изменений нет. Так, оккупанты ежесуточно обстреливают украинское приграничье вдоль всей полосы, применяя практически весь имеющийся арсенал вооружения.

"Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы с БпЛА, минометы, ствольную артиллерию. Конечно, больше всего враг обстреливает приграничье Сумской области, и самая большая концентрация у них сил и средств — именно на этом направлении", — рассказал спикер ОТГВ "Северск".

По его словам, в регионе остается угроза захода российских диверсионно-разведывательных групп, однако ВСУ контролируют ситуацию.

Мысник отметил, что россияне применяют свои ДРГ преимущественно на флангах, где фиксируется скопление врага. Но украинским военным удается своевременно выявлять и уничтожать противника.

"У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть все возможности, чтобы прекращать эту деятельность", — акцентировал представитель ВСУ.

Что касается Черниговской области, то, по словам Мысника, россияне уже долгое время туда не заходят, хотя угроза сохраняется.

Напомним, ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска уже якобы зашли в Сумскую область и продвинулись на определенное расстояние.