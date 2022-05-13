Россия перебросила на Донбасс и юг 105 батальонных тактических групп – Пентагон

Россия перебросила на Донбасс и юг 105 батальонных тактических групп – Пентагон

По данным Минобороны США, Россия перекинула 105 батальонных тактических групп в Украину, сосредоточив их на Донбассе и юге.

Российская армия не отказалась от планов захватить как можно больше украинских территорий.

Об этом сообщил американский репортер Джек Детч со ссылкой на данные Пентагона.

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"Из нового: Россия перебросила в Украину 105 батальонных тактических групп, все они сосредоточены на Донбассе или на юге. Это увеличение по сравнению с более чем 90 группами ранее на этой неделе. Россия начала войну с примерно 120 БТГ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Россия сможет контролировать весь юго-запад Украины, если сможет окончательно захватить остров Змеиный.

Ситуация на фронтах российско-украинской войны 12 мая

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