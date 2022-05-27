Россия перебросила на фронт устаревшие танки – разведка Великобритании

Россия доставляет на фронт в Украину устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о дефиците у нее современной и боеспособной техники.

У российских оккупантов возникли проблемы с техникой.

Об этом сообщает минобороны Великобритании в Twitter.

"В последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокой консервации на юг Украины. Т-62 будут особенно уязвимы к противотанковому оружию, а их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современной и боеспособной техники в России”, — заявили в ведомстве.

А CNN со ссылкой на представителя Минобороны США сообщает, что украинским военным удалось уничтожить около одной тысячи танков, более 350 артиллерийских установок, почти 30 бомбардировщиков и почти 50 вертолетов за все время с начала масштабного вторжения в Украину.

В Генштабе Украины уточнили, что по состоянию на 27 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,7 тысяч человек.

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