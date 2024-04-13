Россия перебросила на фронт в Украину личный состав Тихоокеанского флота: в ВМС пошутили

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук напомнил, что произошло раньше с российской арктической бригадой морпехов после работы украинских артиллеристов.

Россия привлекла к боевым действиям в Украине 2400 оккупантов из личного состава Тихоокеанского флота и 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Однако это ничего не изменит для ВСУ, потому что снаряды убивают без разниці всех оккупантов, независимо от их предыдущего опыта.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

О решении России усилить свою армию на фронте, понесшую санитарные и безвозвратные потери, сообщило в пятницу, 12 апреля, Главное управление разведки Минобороны Украины.

Когда спикера ВМС спросили, будет ли эффективным такое усиление личного состава россиян, он заявил, что для Украины это не будет ни сюрпризом, ни проблемой. Плетенчук напомнил, что Россия уже отправляла в Украину арктическую бригаду морской пехоты "с уникальной техникой". Но, после работы 406-й артиллерийской бригады ВСУ эта техника "прекрасно пылала" на юге Украины.

"Для нас – ничего нового на самом деле. 155-мм снаряду все равно – морпех это или зек из ЧВК "Вагнер". Убивает их примерно одинаково", – пошутил Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что эти военные возможно имеют лучшую подготовку, чем только мобилизованные солдаты, но в Украине война длится уже десять лет, поэтому никаких сюрпризов не будет. Спикер также подчеркнул, что такими действиями Россия обнажает другие участки своей границы.

Напомним, по информации Financial Times, российские оккупационные войска могут начать новое наступление уже этим летом. Враг планирует атаковать по четырем направлениям.

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