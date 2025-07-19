Россия перебросила на юг новый полк из Чечни: что известно

Война / © ТСН

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Россия создала новый мотострелковый полк в Чечне и опрокинула его на юг Украины.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, речь идет о части Южного военного округа, действующем на запорожском направлении.

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Новый полк сформировали в городе Ханкала (Чечня) во исполнение приказа Владимира Путина о расширении мобилизации. Каждый военный округ РФ должен создать дополнительные подразделения — и Южный округ не стал исключением.

«Этот полк — просто усиление тех подразделений, которые понесли большие потери. А у них потери немалые, они очень сильно стерлись», — объяснил Волошин.

По его словам, основная задача вновь сформированного полка — поддержка российских войск на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Именно там российские силы испытали существенное истощение вследствие активной обороны ВСУ.

Отметим, что Кремль в последние недели активизировал мобилизационные мероприятия. В частности, появились сообщения о новых волнах призыва в регионах РФ, а также о создании новых формирований на базе уже существующих частей. По оценкам аналитиков, это свидетельствует о существенных кадровых потерях армии РФ на фронте.

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Напомним, российские войска достигли тактического продвижения на восточном направлении Запорожской области, захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Это первое изменение линии фронта в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

Как свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные 14 июля, оккупанты смогли закрепиться на участке, которое долгое время оставалось относительно стабильным. Аналитики отмечают, что российская активность в этом районе выросла еще в мае 2025 года, а в самый населенный пункт войска РФ продвинулись в конце июня.