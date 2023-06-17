Россия перебросила на юг Украины больше вертолетов из-за контрнаступления ВСУ – британская разведка

Армии России увеличили численность своих ударных вертолетов на юге Украины после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"С началом контрнаступательных операций ВСУ на юге Украины, Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе. На снимках видно, что более 20 дополнительных российских вертолетов были перекинуты в аэропорт Бердянска, что примерно в 100 км за линией фронта", — говорится в сообщении.

Как пишет Минобороны Британии, Россия, по всей вероятности, получила временное преимущество на юге Украины, особенно благодаря своим ударным вертолетам, использующим ракеты большей дальности против наземных целей.

Напомним, эксперт рассказал о сроках настоящего контрнаступления ВСУ и чего ждать дальше.

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