Россия перебросила отряды дрессированных дельфинов на военную базу в Крыму – институт США

Россия перебросила отряды дрессированных дельфинов на военную базу в Крыму – институт США

За несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину Россия перебросила отряды дрессированных дельфинов на военную базу в оккупированном Крыму. Вероятно, их отправили для защиты российского флота в Севастопольской бухте от подводного нападения.

Американская спецструктура зафиксировала на спутниковых снимках морских военных баз в Севастополе два отряда дельфинов.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на обзор Военно-морского института США.

Специалисты учреждения предполагают, что многие российские корабли, стоящие в Севастополе на якоре вне зоны действия ракет, потенциально уязвимы к подводным атакам.

Напомним, что ранее в РФ обучали дельфинов для военной цели, в частности в Сирии и Тартусе. Водных млекопитающих использовали для извлечения объектов или сдерживания вражеских водолазов.

Что интересно, Украина тоже тренировала дельфинов по советской программе, но эту инициативу забросили в 1990-х годах. Программа была возрождена ВМС Украины в Севастополе в 2012 году, однако после вторжения России в Крым в 2014 году млекопитающие оказались в руках россиян.

Напомним, на Донбассе ВСУ ликвидировали командира взвода управления реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ лейтенанта Кирилла Костенникова.

Рашисты выпустили уже сотни тонн смертоносного железа в бок Марьинки (на жестовом языке)

Читайте также: