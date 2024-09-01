Россия перебросила подразделения из Покровского направления в Курскую область — ISW

Давление со стороны Сил обороны на Курщине влияет на российские операции, говорят аналитики.

Российские войска перебросили несколько подразделений из Покровского направления в Курскую область, но это не будет иметь мгновенного влияния на поле боя.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российское военное командование, возможно, передислоцировало ограниченные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, для защиты от украинского вторжения в Курской области", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что это свидетельствует о том, что оперативное давление ВСУ в Курской области оказывает влияние на российские операции на других участках фронта.

В ISW также отметили, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными частями, которые российское военное командование намерено было использовать для усиления российской группировки на Покровском и Торецком направлениях.

"Передислокация ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не будет оказывать немедленного влияния на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы", — говорится в отчете.

Напомним:

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов. Украина контролирует около 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, слушая доклад о наступлении ВСУ в Курской области. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об оккупированных населенных пунктах.

Издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

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