Россия перебросила в Энергодар более полутысячи путинских омоновцев и расставила по городу для подавления митингов

Карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием расставили по всему городу.
В Энергодар Запорожской области для подавления мирных акций протеста против оккупантов РФ отправила 600 омоновцев.
Об этом говорится на официальной странице КП "Энергоатом".
Как сообщается, карателей с дубинками, щитами и огнестрельным оружием расставили по городу. Они должны не допускать каких-либо акций сопротивления и даже малейшего скопления людей.
"Оккупанты действуют, как в Москве и других рашистских городах, однако Энергодар – это Украина! И мы обязательно победим", — подчеркнули в предприятии.
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