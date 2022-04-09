Россия перебросила в один из районов Харьковщины военных из Белгородской области – Генштаб

Также российские войска продолжают частичную блокировку города Харькова.
В район Шевченковской Харьковской области Россия переместила до двух батальонных тактических групп противника из Белгородской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.
По данным ВСУ, в Слобожанщине российские войска продолжают осуществлять частичную блокировку города Харькова.
"С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковской Харьковской области перемещено до двух батальонных тактических групп противника", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Геноцид в Киевской области: за сегодня в Бородянке спасатели вытащили из-под завалов 10 тел
- В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео
- Джонсон приезжал в Украину, чтобы представить Зеленскому новый пакет финансовой и военной помощи
- Арестович предусматривает повторение подобных военных преступлений РФ на территории Украины как удар по вокзалу Краматорска.