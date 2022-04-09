Россия перебросила в один из районов Харьковщины военных из Белгородской области – Генштаб

Россия перебросила в один из районов Харьковщины военных из Белгородской области – Генштаб

Также российские войска продолжают частичную блокировку города Харькова.

В район Шевченковской Харьковской области Россия переместила до двух батальонных тактических групп противника из Белгородской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 апреля.

По данным ВСУ, в Слобожанщине российские войска продолжают осуществлять частичную блокировку города Харькова.

"С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковской Харьковской области перемещено до двух батальонных тактических групп противника", — говорится в сообщении.

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